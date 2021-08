Ce lundi, une journée de sécurité routière a été organisée par le commissariat d'Eupen. Des policiers de la zone de police de Weser-Göhl et de la police fédérale d'Eupen ont participé à cette action.

Au total, cent-soixante-trois véhicules et deux-cent-deux personnes ont été contrôlés lors de cette opération. Une personne présente dans une voiture ne portait pas sa ceinture de sécurité. Neuf procès verbaux pour l’utilisation d’un téléphone au volant ont été réalisés. Nonante-cinq automobilistes roulaient au dessus de la limitation de vitesse autorisée. Un conducteur roulait à une vitesse si élevée que son permis de conduire lui a été directement retiré.

Lors de cette opération, la police a contrôlé une voiture qui roulait sur la route de Nohn à Kettenis et présentait apparemment des défauts techniques, tels que des rétroviseurs extérieurs défectueux et des pneus usés. Les policiers ont constaté que le contrôle technique de la voiture était expiré depuis longtemps. De plus, le conducteur âgé de 25 ans était sous l'emprise de stupéfiants. Le conducteur avait un retrait de permis conduire et l’avait signalé comme étant perdu. La voiture a été remorquée.

Un peu plus tard dans la journée, les inspecteurs ont contrôlé une voiture circulant sur Herbesthaler Strasse à Eupen. Le conducteur âgé de 29 ans était de manière évidente sous l'emprise de drogues. Un test de dépistage imposé à l’automobiliste s’est avéré positif. Son permis de conduire lui a été immédiatement retiré. Lors du contrôle ultérieur de la voiture, des drogues douces et dures ont été trouvées. L’automobiliste et son passager sont déjà connus pour des faits de stupéfiants.