légèrement blessé.

Les deux véhicules ont dû être remorqués par des dépanneuses.

Dans la nuit de lundi à mardi, le véhicule d'un jeune conducteur âgé de 26 ans a terminé sa course sur le toit à Raeren. Il était 6 h 30 lorsque la police de la zone Vesdre Gueule a été avertie d'un accident de la route qui venait de se produire dans la Bergstrasse à Raeren.Peu avant, un conducteur originaire de la Calamine s'était endormi au volant. Il a perdu le contrôle de son véhicule. La voiture a foncé dans un véhicule stationné de manière régulière. La voiture de l'habitant de la Calamine a glissé et a terminé sa course sur le toit. Le conducteur a été