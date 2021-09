Ainsi, vers 14 h 35, l’homme a percuté une voiture qui circulait sur la Schilsweg, à Eupen. Le conducteur sortait d’un parking et ne s’est pas arrêté alors que la conductrice, une dame âgée de 68 ans, sortait de sa voiture.

Quelques minutes plus tard, vers 14 h 40, il a percuté l’arrière d’une voiture qui circulait, sur la Bergkapellstrasse, toujours à Eupen. Là non plus et heureusement, il n’y a pas eu de blessé.

La police de la zone Vesdre-Gueule est intervenue et a interpellé le chauffard. Il s’est avéré que le conducteur était visiblement sous l’emprise de l’alcool et ne possédait pas de permis de conduire valide. Il a été ramené au poste et verbalisé.

Ivre, sans permis, carton… plein pour ce conducteur âgé de 49 ans et originaire d’Eupen qui, vendredi après-midi, a provoqué deux accidents de la circulation en l’espace de quelques minutes.