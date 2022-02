Le tribunal correctionnel d'Eupen a rendu, lundi, un jugement dans le cadre d'un vaste trafic de drogue dans lequel étaient impliqués 15 prévenus. Le suspect principal vient d'écoper d'une peine de 4 ans de prison et d'une amende de 16.000 euros. Le jeune homme est bien connu de la justice pour sa relation aux stupéfiants puisqu'il a déjà écopé, à plusieurs reprises, de peines de travail et de peine de prison. Pour lui, la période infractionnelle s'étend du mois d'octobre 2017 à octobre 2019 et a été interrompue par une période de détention préventive avant de reprendre en avril 2020, jusqu'en mai 2021. Avec les 14 autres suspects, ils sont accusés d'avoir importé, transporté, détenu et mis à disposition gratuitement ou contre de l'argent, différentes drogues allant du cannabis, au LSD en passant par les amphétamines ou encore la cocaïne.

Alors que l'avocat du principal suspect avait plaidé en faveur d'une peine qui ne dépasse pas 3 ans de prison, avec un sursis probatoire pour ce qui dépasse les treize mois de détention préventive subie par son client, il n'a pas été suivi par le tribunal qui s'est montré sévère.

Les 13 autres prévenus écopent de peines variant entre 120 et 200 heures de travail d'intérêt général en fonction de leur implication. Ils se voient aussi infliger une amende de 8.000 euros avec un sursis probatoire de sept huitièmes pour une durée de 3 ans.