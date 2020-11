Lundi après-midi, la zone de police Vesdre Gueule a lancé un ppel à témoins mais aussi aux éventuelles victimes d'un agresseur sexuel. "Au cours des derniers jours, il y a eu plusieurs agressions sexuelles sur des femmes dans le centre-ville d'Eupen. La police a été avertie de l'existence d'agressions physiques ainsi que du harcèlement verbal, c'est-à-dire que les victimes ont été abordées avec des remarques sexuelles".

A cet égard, un suspect a entretemps été interpellé, mais la police pense qu'il y a peut-être eu plus d'actes et qu'il pourrait y avoir plus de victimes que celles qui se sont actuellement fait connaître. "Nous demandons aux victimes éventuelles de se présenter à un poste de police de leur choix et de signaler les infractions".