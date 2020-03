Il a admis les coups mais affirmait que la relation était consentie

Un trentenaire, originaire de la province du Hainaut, a été condamné mercredi, par le tribunal correctionnel d'Eupen à une peine de quatre ans de prison pour des coups et blessures ainsi que le viol d'une jeune femme. Les faits avaient été commis en septembre 2017 à Burg-Reuland, en Communauté germanophone. Le prévenu avait fait un déplacement de près de deux heures pour venir rendre visite à une jeune femme, rencontrée dans le milieu de la boxe et avec laquelle il avait entretenu des contacts via les réseaux sociaux. Le but de cette rencontre était clairement d'entretenir des relations sexuelles.

Quelques heures plus tard, la trentenaire s'était présentée à l'hôpital de Saint-Vith avec des blessures au visage, constatées par un médecin. Elle avait alors déposé plainte et expliqué avoir été frappée par le prévenu qui l'aurait aussi contrainte, avec violence et menace, à avoir des relations sexuelles non consenties.

Lors de la précédente audience, le sportif a reconnu avoir porté des coups à la victime, il a affirmé que les rapports étaient consentis et même souhaités par la jeune femme.

Alors que le prévenu avait tenté de minimiser les faits, le parquet avait souligné le fait qu'il avait déjà été condamné pour des faits similaires en France et que son ADN est identique à celui retrouvé dans le cadre d'un viol commis par un auteur inconnu, à Bruxelles en 2006.

Alors que pour l'avocat de la défense la prévention de viol ne pouvait pas être établie à suffisance, le tribunal a estimé le contraire. Le sportif écope ainsi d'une peine de 4 ans de prison et doit indemniser sa victime à hauteur d'un montant provisionnel de 5.000 euros.