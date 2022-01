La ministre en charge du Patrimoine, Valérie De Bue, a signé récemment l’arrêté d’extension de classement des anciens thermes de Spa.

L’extension de classement porte sur l’ensemble des toitures ainsi que sur une série d’éléments intérieurs, comme les deux salons décorés de part et d’autre du hall d’entrée, les espaces de circulation ou encore quatre cabines de bain avec leurs faïences décorées et leur baignoire en cuivre. Les façades intérieures et extérieures, sont quant à elles déjà classées comme monument depuis 1992 et reconnues patrimoine exceptionnel de Wallonie. Afin d’assurer aux anciens thermes de Spa une conservation intégrée, une zone de protection est établie autour du monument.

Cette extension de classement s’inscrit dans la récente inscription de la Ville de Spa au patrimoine mondial de l’UNESCO, les anciens thermes constituant des éléments signalétiques d’une ville d’eau.