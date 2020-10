Ces trois "missions" ont été réalisées dans la zone entre 23h30 et 4h du matin. Dans les 3 cas, les jeunes se sont rassemblés et ont consommé de l'alcool, a indiqué la police. Ils se sont aussi rendu coupables de tapage nocturne. Dans les trois cas, les personnes présentes ont été prévenues et invitées à mettre fin à la «fête».

Dans la nuit de vendredi à samedi, des policiers de la zone Vesdre-Gueule, sont intervenus à trois reprises, pour interrompre des fêtes "illégales", car ne respectant pas les règles liées à la crise du Covid.