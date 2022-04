La Ville de Spa s’apprête à finaliser les travaux de réfection de la place de l’Hôtel de Ville, avec la rénovation complète du parking existant et des coffres de voirie alentours.

Ces travaux se dérouleront du mardi 19 avril au vendredi 8 juillet, soit 12 semaines, "et provoqueront logiquement des désagréments, que nous tâcherons de réduire au maximum", note la Ville de Spa qui s’excuse des désagréments occasionnés durant la durée des travaux.

La phase 1 des travaux concerne la réfection de la rue Promenade des 4h, prévue pour 3 semaines, du 19 avril au 6 mai prochains. Dès lors, la rue sera fermée à la circulation durant le temps du chantier, avec un accès pour les riverains et les commerces via les piétonniers Delhasse et Jean Gerardy (attention que les piétons y sont prioritaires).

La phase 2 sera consacrée à la réfection du parking de la place de l’Hôtel de Ville, pour 8 semaines, du 9 mai au 1er juillet. Le stationnement sera interdit sur les voiries autour du parking en travaux, excepté pour les riverains et les commerces. À noter que le parking Storheau sera réservé aux riverains.

La Phase 2 bis, prévue en juillet, s’attaquera à la réfection des voiries le long de l’Hôtel de Ville. Durant cette phase, le stationnement sera interdit sur le parking ainsi que les voiries alentours, tandis que la voirie restera accessible pour les riverains et les commerces.

La phase 3 fera place à l’asphaltage progressif des voiries et du parking, pour une semaine, du 1er juillet au 8 juillet. Selon la zone asphaltée, les déviations seront ponctuelles aux endroits concernés.

Commerces accessibles

La Ville de Spa demande "de lever le pied en toutes circonstances" et "respecter les équipes à l’œuvre et les parkings réservés aux riverains". Et d’inviter à rendre visite aux commerces locaux "qui restent accessibles durant tout le chantier".

Enfin, la Ville rappelle la mise à disposition du parking gratuit boulevard des Anglais, situé à 5 minutes à pied seulement du centre-ville.