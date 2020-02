Verviers Une nouvelle clé de répartition entre les communes sera appliquée dès 2021.

L’affaire avait défrayé la chronique en novembre. La Ville de Verviers s’était opposée au budget 2020 de la zone de secours Vesdre Hoëgne et Plateau en raison de son mécontentement concernant la clé de répartition en vigueur entre les 19 communes composant la zone de secours.

La clé de répartition fonctionnait sur le système suivant : 73 % de la dotation était financée au prorata d’habitants de chaque commune. Verviers prenait en charge 20 % supplémentaires en raison de la présence de la caserne composée de professionnels sur son territoire. Les 7 % restants de la dotation étaient quant à eux financés par les sept communes abritant une caserne de volontaires.

Les autorités communales de la Cité lainière estimaient donc que les Verviétois payent beaucoup trop par rapport à l’ensemble des habitants des autres communes faisant partie de la zone de secours.

Accord trouvé

Finalement, après négociations, un accord a été trouvé entre les fédérations socialistes et libérales de l’arrondissement, ont annoncé ce lundi Jean-Luc Nix (MR), président de la zone de secours et bourgmestre de Welkenraedt, et Muriel Targnion (PS), vice-présidente de la zone de secours et bourgmestre de Verviers.

"Ce lundi soir, le conseil communal de Verviers approuvera le budget 2020 de la zone et financera l’ensemble de sa dotation. En contrepartie, la clé de répartition sera modifiée dès 2021. Verviers prendra alors en charge 10 % de la dotation en raison de la présence de la caserne au lieu des 20 % actuels. Et 83 % de la dotation sera alors financée au prorata d’habitants de chaque commune", relate Jean-Luc Nix, "je suis très satisfait de l’accord trouvé. Il était normal qu’il y ait une plus grande forme de solidarité entre les communes. La zone de secours ne devra désormais plus fonctionner sous le régime des douzièmes provisoires et les grands projets vont pouvoir être relancés" .