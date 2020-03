La commune de Fléron, en région liégeoise, déplore son premier décès suite à la pandémie de coronavirus qui touche la Belgique. Le défunt est un homme d'une quatre-vingtaine d'années. Il est décédé ce mercredi 18 mars au CHU de Liège.

Voici ci-dessous le communiqué des autorités communales :

"Chers Fléronnais, ce jeudi 19 mars 2020, nous devons déplorer le premier décès sur la commune suite à la pandémie de Coronavirus. Nos pensées émues vont d'abord et avant tout à la famille. Plus que jamais, nous vous demandons de limiter vos déplacements au strict minimum et de respecter les distances de sécurité (1.50 mètre) lors de vos indispensables rencontres. Restez chez vous, prenez soin de vous et de vos proches !"