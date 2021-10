Annulée en 2020, crise sanitaire oblige, la Foire Saint Léonard fera bien son retour le samedi 6 novembre dans les rues de la capitale du plateau.

Concrètement, le masque buccal sera imposé dans les rues de Herve, qui seront animées par les nombreux commerçants et ambulants. En effet, la configuration du site fait qu’il est très difficile de contrôler les entrées et sorties.

"Par contre, explique Jean-Marc Monseur, l’échevin du Commerce, la vingtaine d’associations locales et les métiers de bouche qui proposent de consommer sur place seront regroupés sur la place Marie-Thérèse, devant le Centre administratif, où le Covid Safe Ticket sera d’application afin de permettre à tous les Herviens de profiter pleinement des plaisirs de se retrouver. Un lien entre les deux sites sera organisé avec le placement d’ambulants dans les rues du Collège, Marie-Thérèse et sur la place Lecomte nouvellement aménagées."

Pour rappel, les origines de cette foire remonteraient certainement à l’organisation de la Foire Franche de Herve qui existait, semble-t-il, déjà à la fin du XIVe siècle. Grand marché aux bestiaux dans un premier temps (on y amenait chevaux, vaches, brebis et porcs de partout), la foire s’est progressivement diversifiée. Aujourd’hui, elle accueille, dans tout le centre de Herve pendant la journée et une partie de la soirée, des dizaines de camelots, de nombreuses échoppes avec de multiples produits pour tous les goûts. Depuis toujours, elle est un rendez-vous incontournable pour toute la population à la veille de l’hiver.

Et Jean-Marc Monseur d’ajouter : "Les rues de Herve seront donc fermées dès 5 heures du matin. Pour faire face à l’afflux de visiteurs, nous rappelons que deux parkings seront disponibles : le parking sur l’ancien site de l’abattoir (200 places) et celui situé à proximité de la Maison du Tourisme (dont l’ancien parking Balteau – 400 places)".

Les visiteurs sont donc attendus nombreux pour déambuler dans les rues du centre de Herve et découvrir les produits qui y seront proposés.