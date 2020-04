Paul-José M’Poku et son frère offrent de œufs de Pâques au personnel de 1re ligne.

Bon nombre d’entre nous sont touchés à différents niveaux par la crise du coronavirus et sont sensibles à ses conséquences.

Parmi ces personnes, Paul-José M’Poku a pris contact avec la ville de Verviers pour faire part de sa volonté d’apporter un peu de soutien et de réconfort aux personnes qui se trouvent en première ligne dans la lutte contre l’épidémie du coronavirus.

Épaulé par son frère, Albert Sambi Lokonga, joueur du RSC Anderlecht et espoir belge et par la société Trendy Foods, grossiste alimentaire, Paul-José M’Poku a proposé d’offrir un colis comprenant une boisson et une collation, ainsi que des œufs de Pâques à l’ensemble des services de première ligne actif sur le territoire de Verviers.

Des colis seront donc distribués à la Police locale de la zone Vesdre, à la Zone de secours Vesdre, Hoëgne&Plateau, au CHR - Site Peltzer et Tourelle, au CHC - Clinique Sainte Elisabeth, aux personnels des trois maisons de repos et des maisons d’enfants du Centre public d’action sociale de Verviers, à la Poste ainsi qu’au Relais Social Urbain.

Admiration

"Au cœur de cette crise sanitaire, je tenais déjà à vous remercier pour tout ce que vous faites chacun de là où vous êtes. Mon frère et moi, nous admirons votre dévouement et vos sacrifices pour la cause du bien autour de vous", explique ainsi le footballeur, citoyen d’honneur de la ville de Verviers.

"En cette période de Pâque, j’aimerai vous encourager à continuer car il y a réellement plus de bonheur à donner qu’à recevoir et il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Alors, merci pour votre preuve d’amour envers l’humanité."