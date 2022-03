Lundi soir, un homme a menacé plusieurs Welkenraedtois avant de se réfugier dans une habitation et d’y être délogé, vers 21 h, par les forces spéciales de la police fédérale. Il a été privé de liberté.

"On l’aurait vu porteur d’une arme blanche. Et, en effet, il a fait usage de pavés ou de cailloux, de pierres…", informe Gilles de Villers Grand Champs, procureur de division à Verviers du parquet de Liège. "Ça s’est fait avant qu’il ne se réfugie dans une habitation et donc avant d’être intercepté par les forces spéciales. Il n’a pas résisté et il n’y a pas eu de problème ou de blessé".

L'homme a été privé de liberté. Son sort sera tranché ce mardi matin. "On avait, a priori, plusieurs types de faits à mettre à sa charge: dégradations, menaces, violation de domicile car il est entré dans une habitation qui n’est pas la sienne, port d’une arme blanche, rébellion… Nous n’avons pas d’infos à ce stade sur son âge ou d’où il vient. Il se promenait et avait visiblement des soucis, soit de santé soit d’ordre psychologique, mais nous n’en sommes pas encore sûrs. À la lecture des procès-verbaux, on décidera de ce qu’on fait de ce Monsieur, à savoir une mise à l’instruction ou autre", a précisé ce mardi matin le procureur de division.