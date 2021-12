Le club de football de Franchimont a récolté 6 350€ pour les écoles sinistrées lors d'un amical au RFC Liège Verviers Matthias Sintzen Le match de fin juillet va permettre d'aider quelques structures sinistrées de la commune de Theux. © Éric muller

Cet été a été marqué par les impressionnantes inondations qui ont principalement touché la province de Liège à la mi-juillet. Quelques jours après cet événement tragique qui a tué plusieurs personnes et détruit de nombreuses infrastructures, les actions se sont multipliées.



Touché, le club de Franchimont a organisé à la fin du mois un amical au RFC Liège. Prévu depuis un petit temps pour les 120 ans du club, il a finalement servi pour une bonne cause. Tous les bénéfices ont été reversés aux Verts, qui devaient en principe organiser le match chez eux, chose impossible au vu de l'état des installations après les inondations. Un montant total de 6 350 € a été récolté, équivalent à la recette des entrées et des repas VIP. Cette somme, le club ne l'a pas gardée pour lui et a décidé d'aider cinq écoles de la commune: les écoles communales de Polleur et Theux, l'école libre de Theux, l'école "Les Ecureuils" de Theux et l'école St Roch de Theux.



Le montant sera remis sous forme de chèques aux écoles le 18 décembre à 19h30 avant la rencontre entre Franchimont et Heusy prévue à 20h15.