Après l'édition précédente qui s'est déroulée à huis clos, 75000 spectateurs par jour seront les bienvenus à Francorchamps pour le grand Prix de Formule 1 ces 27, 28 et 29 août 2021, à condition de détenir le Covid Safe Ticket. La Police Fédérale et la Police Locale, en collaboration avec tous les partenaires impliqués, veilleront au bon déroulement de cet évènement. Les informations pour arriver à l'évènement et les conseils de prévention seront diffusés par la Police Fédérale dans quatre langues sur son compte Twitter @BelPoliceEvent.

Un plan a été établi par la police pour faciliter la mobilité et fluidifier la circulation. Suite aux inondations en province de Liège, certains axes sont toujours impraticables. La liaison E40/E25 (tunnel de Cointe) n’est toujours pas complètement rouverte à la circulation et le transit par la ville de Liège est interdit. Les itinéraires - détaillés ci-dessous - conduisent vers des parkings proches du circuit. Les mesures de circulation imposent parfois un itinéraire qui n'est pas celui conseillé par le GPS. Il est dès lors impératif de ne pas utiliser votre GPS et de respecter scrupuleusement les panneaux de couleur ainsi que les injonctions des stewards et des policiers.

La police conseille de partir suffisament tôt et de suivre les itinéraires suivants :

Itinéraire pour les spectateurs venant l’ouest de la Belgique et du nord de la France

A15/E42 jusqu’à l’échangeur de Daussoulx A Daussoulx, prendre A4/E411 en direction de Luxembourg Emprunter la sortie 18 "Marche - Courrières" et rester sur la N4 en direction de Marche-en-Famenne A l’entrée de Marche, suivre la direction Liège via la N63 jusque sortie Tinlot A Tinlot, prendre la direction Malmedy sur la N66

Itinéraire bis pour les spectateurs venant de Bruxelles (pour éviter les files sur l’autoroute entre Verviers et Francorchamps)

Prendre la A4/E411 en direction de Luxembourg Emprunter la sortie 18 "Marche - Courrières" et rester sur la N4 en direction de Marche-en-Famenne A l’entrée de Marche, suivre la direction Liège via la N63 jusque sortie Tinlot A Tinlot, prendre la direction Malmedy sur la N66

Parkings

En fonction du ticket d'accès, trois zones distinctes sont définies autour du circuit :

Jaune (Source) :

au nord du circuit, elle est accessible via l’autoroute E42, sortie 10 Francorchamps

Verte (Combes) :

au sud-est du circuit, elle est accessible via l’autoroute E42, sortie 11 Malmedy

Rouge (Blanchimont) :

au sud-ouest du circuit, elle est accessible via Trois-Ponts et Stavelot