Le projet de restauration du Grand Théâtre (bien classé) recevait le 6 mai dernier son permis d’urbanisme après l’enquête publique qui a eu lieu en février, sans réclamations, pour le plus grand bonheur de l’échevin de la Culture, Jean-François Chefneux, qui porte le dossier depuis son entrée en fonction fin 2018.

Mais dans ce long et fastidieux dossier, plusieurs étapes restent encore à franchir. Lors de la séance du conseil communal de ce lundi soir, les élus verviétois ont approuvé le cahier des charges.

"C’est un document de 750 pages sur lequel travaillent les services de la Ville depuis deux ans. Il traduit de manière technique ce que les entreprises doivent faire et comment pour restaurer le théâtre, et avec quels matériaux", explique l’échevin, qu’il s’agisse des menuiseries extérieures, intérieures, restauration des décors, scénographie…

Le document porte sur la restauration complète du bâtiment et la construction d’une extension pour un montant total estimé et actualisé à ce jour de 24 024 296 € hors TVA ou 29 069 398,16 € TVA compris. Alors que 33 millions d’euros en tout sont inscrits au budget extraordinaire de la Ville, "on garantit ainsi une marge de manœuvre en cas de hausse de coût, d’un avenant ou autre imprévu…"

Le projet culturel en attente

Une grosse étape administrative à passer donc qui, une fois le projet culturel accordé par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour subsides (12 millions d’euros), sans doute fin juin, permettra de lancer le marché public des travaux. Pour rappel, le projet est aussi subsidié à hauteur de : 13 millions euros (Awap), 520 000 euros (4 %, province de Liège) et 480 000 euros (30 %, Ureba).

"Une première attribution du marché en 2021 serait formidable, mais 2022 serait plus probable, analyse-t-il. Jusqu’ici, les éléments du jeu se mettent en place les uns après les autres dans les délais estimés."