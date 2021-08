Le 9 juillet dernier, Muriel Targnion était réinstallée comme bourgmestre à la tête d’une nouvelle majorité PS-MR-CDH-NV. Cécile Ozer faisait son entrée pour le CDH tandis que Hasan Aydin était écarté de la présidence du CPAS au profit de la conseillère de l’action sociale Gaëlle Denys.

Ce mercredi, Hasan Aydin a déposé un recours (en suspension et annulation) au Conseil d’État contre la nouvelle majorité. Au départ voulu en extrême urgence, "j’ai préféré travailler et me concentrer sur la détresse des citoyens en cette situation dramatique". Sa volonté par cette requête ? "Combattre l’injustice à mon encontre", nous explique celui qui s’est vu depuis plusieurs mois dans le collimateur. " Tout ça était orchestré depuis le début !"

[...]