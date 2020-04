Les inscriptions au concours restent ouvertes.



Un concours dénommé "Jardiner pour la biodiversité" a été lancé début mars par l’ASBL Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel.

Et ce dans le cadre du projet Interreg NOE-NOAH visant à créer un réseau écologique et social.



Ouvert aux habitants des 12 communes du Parc naturel, ce concours à destination des particuliers vise à mettre en valeur des pratiques exemplaires de jardinage.

Il est également question d'évaluer et d'améliorer le niveau de biodiversité des jardins du territoire et à créer un réseau dynamique de "Jardiniers Nature".

Lesquels font de la place pour la nature dans nos villes, nos villages et nos jardins.



C'est donc dans le cadre du projet Interreg NOE-NOAH que l’ASBL désire sensibiliser les citoyens à la gestion naturelle de leurs jardins et aux bonnes pratiques.

Ce concours est aussi l’occasion de pouvoir obtenir la visite d’un expert qui réalisera un inventaire de la faune et la flore présente dans le jardin.

Le jardinier bénéficiera en outre d’un grand nombre de conseils individuels suite au diagnostic du jardin.

Au moins dix jardins seront sélectionnés pour un audit, et selon une grille d’évaluation, un minimum de cinq lauréats seront retenus.

Un jury transfrontalier passera ensuite dans les jardins lauréats pour établir le classement final.

Et à la fin de l’été, une remise de prix aura lieu dans un cadre d’échange festif et convivial.

Il est possible de participer avant le 30 avril en complétant un formulaire:

- en ligne en scannant le QRCode ci-joint

- en ligne via le lien ICI https://forms.gle/VaXDr9jB8MLUvhZu9

- en ligne via www.botrange.be ou http://www.coop-site.net/Botrange/?JardinS - papier, renvoyer une version papier à l’adresse mentionnée sur le formulaire