“Suite à la fermeture de la piscine durant la période de confinement et bien que des tests ont été effectués régulièrement, la présence de légionellose a été constatée dans les douches”, signalait la Ville de Herve le 10 septembre dernier. Ce mardi, elle communiquait que “les derniers résultats d’analyse n’étant toujours pas favorables, nous ne pouvons prendre aucun risque et continuons les travaux de rénovation afin que la piscine soit accessible le plus rapidement possible. Nous ne manquerons pas d'informer de la réouverture de celle-ci”. Les baigneurs herviens vont donc devoir encore prendre quelque peu leur mal en patience avant de pouvoir profiter à nouveau du bassin.



La piscine de Verviers rouvre



Bonne nouvelle à Verviers toutefois puisque la piscine communale peut quant à elle rouvrir à nouveau jusqu’au début des gros travaux de rénovation prévus vers la mi-octobre.