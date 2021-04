En juin 2020, à la fin du premier confinement et dans le cadre de son plan de redéploiement, la Ville de Herve avait octroyé une aide financière directe à l’ensemble du secteur Horeca par l’achat de 30 bons de 50 € par restaurant.

La Ville de Herve a également souhaité soutenir la Culture et l’Horeca en créant un repas-spectacle virtuel en collaboration avec les restaurateurs de la commune. Cette opération a rencontré un tel enthousiasme auprès des citoyens que plus de 1 300 menus ont été commandés.

En ces heures difficiles pour l’Horeca, et lors de la réouverture des terrasses le 8 mai, le collège communal de Herve a décidé de soutenir le secteur d’une manière originale et en tout cas inventive : procéder à l’achat de 250 plaids. "Nous souhaitons vraiment que nos citoyens retrouvent le chemin des restaurants et se détendent le temps d’un apéro ou d’un instant gourmand", insiste Philippe Dumoulin, échevin des Finances. "En effet, nous espérons vraiment que la météo ne sera pas un frein à ce premier pas vers un retour à une vie normale."

Terrasses

C’est pourquoi, pour des soirées plus fraîches une dizaine de plaids avec le logo de la Ville seront offerts aux restaurateurs ainsi qu’aux cafés de la commune. "Suite à la décision du Codeco de rouvrir les terrasses, nous aiderons les cafés et restaurants à organiser leur terrasse. Et pourquoi pas de leur permettre d’empiéter sur le domaine public si elles sont trop petites ou si les restaurateurs n’en possèdent pas ; tout en respectant les mesures sanitaires et de sécurité routière. Nous invitons les tenanciers de restaurants et de cafés d’introduire une demande pour l’extension de leur terrasse", précise Marc Drouguet, le bourgmestre.