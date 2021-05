Fin 2020, la société Luminus a introduit une demande de permis unique, en vue de construire et d’exploiter une éolienne d’une puissance électrique maximale de 2.99 MW sur des parcelles sises "Aux Haies" et rue de Maastricht à Battice, propriétés de l'entreprise 3B-Fibreglass.



Cette éolienne projetée présenterait une hauteur maximale de 180 m en bout de pale. L’énergie produite par celle-ci serait destinée à l’usine de Fibreglass et le surplus injecté dans le réseau Elia.



Les fonctionnaires Technique et Déléguée, autorités compétentes dans ce dossier, devront statuer sur la demande de permis et octroyer ou refuser celle-ci.



Le collège refuse



L’avis du collège communal est quant à lui sollicité, après l’enquête publique. Ladite enquête a donné lieu à 116 réclamations défavorables, et deux pétitions ayant recueilli respectivement 54 et 1195 signatures. Le projet a également été soutenu par 267 personnes. "Le collège communal soutient les projets visant la production d’énergie électrique par le biais de sources renouvelables et n’est pas opposé au principe d’implantation d’une éolienne sur son territoire", communique la Ville ce jeudi. Après analyse complète et minutieuse du dossier, "le collège a toutefois estimé que la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement présente des lacunes qui l’empêchent de pouvoir statuer en toute connaissance de cause, et notamment sur les thématiques suivantes : nuisances sur la santé, nuisances sonores, impact sur l’activité agricole et sur l’environnement. Le collège communal ne peut envisager de marquer un avis favorable sur un projet pour lequel il ne dispose pas de garanties effectives quant à l’absence d’impacts pour la population riveraine et le milieu naturel".