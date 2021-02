Le jeudi 12 février, ce sont 23 jeunes conseillers qui ont prêté serment lors d’une visioconférence entourés de leur famille et en présence (virtuelle) des membres du collège et du conseil communal. Les directions et les enseignants ont également assisté fièrement à l’entrée dans la vie citoyenne de leurs élèves.



« Cette prestation de serment virtuelle au Conseil Communal des Enfants est une première – même si nous aurions préféré ne pas y avoir recours et procéder de manière traditionnelle. » explique l’échevine Marianne Dalem en charge de l’Enseignement. « Chaque jeune conseiller a reçu au préalable un sac contenant notamment son écharpe de conseiller, une boisson festive et des zakouskis pour égayer l’évènement et reproduire le plus fidèlement ce qui se passe habituellement en Conseil communal des adultes » ajoute Marc Drouguet, bourgmestre.



Toutes les écoles de la commune sont représentées, tous réseaux confondus. L’équipe encadrant ces jeunes conseillers dit se réjouir de pouvoir débattre autour des projets que les enfants proposeront, "et en présentiel, ce serait encore mieux !"