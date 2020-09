Au vu de l’affluence au niveau des écoles secondaires et suite à l’obligation de porter le masque à l’intérieur des établissements scolaires ainsi que dans les transports en commun, le bourgmestre de la Ville de Herve, Marc Drouguet, vient de prendre un arrêté imposant le port du masque aux abords de celles-ci.



Dès ce lundi, le masque est donc rendu obligatoire pour les plus de 12 ans, du lundi au vendredi de 7h30 à 17h en période scolaire, dans les rues suivantes:

- rue de Charneux depuis la ligne 38 jusqu’au carrefour avec l’Avenue Reine Astrid (N3)

- pace du Château d’eau

- avenue Reine Astrid (N3), du carrefour avec la rue de Charneux avec la rue Leclercq

- rue de Herve (N3), du carrefour avec la rue Leclercq jusqu’au carrefour avec la rue de Nazareth.



"Après concertation avec la police et les directions des différentes implantations, j'ai donc décidé d’imposer le masque afin de rendre le message envers les jeunes plus cohérent et d’éviter un rebond de l’épidémie", précise le bourgmestre. "Cette mesure, bien que contraignante pour les jeunes, ne peut avoir qu’un impact positif dans la lutte contre la circulation du coronavirus et pour la santé de tous".