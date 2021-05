Comme annoncé précédemment, dans le cadre du chantier de réfection des revêtements mené entre Chaineux et Battice, un week-end de fermeture du "rond-point des vaches" (N3) est nécessaire pour procéder à sa réhabilitation : les travaux interviendront le premier week-end de juin. Certaines fermetures de bretelles sont également à présent planifiées.

Du 31 mai jusqu’au 18 juin, la bretelle de l’échangeur de Battice permettant de relier l’E42/A27 depuis Verviers à la N3 (rond-point des vaches) sera totalement fermée.

Les usagers qui circuleront sur l’E40/A3 en provenance d’Aix-la-Chapelle et de Liège ou sur l’E42/A27 en provenance de Verviers ne pourront pas se diriger vers Battice. Ils seront déviés vers la sortie n°37 bis « Thimister » de l’E40/A3.

A partir du vendredi 4 juin en soirée jusqu’au lundi 7 juin avant les heures de pointe du matin, le « rond-point des vaches » (N3) sera totalement fermé à la circulation.

o Des déviations permettront aux usagers circulant sur la N3 de rejoindre l’autoroute E40/A3 via « Soumagne » et « Thimister » (accès les plus proches).

o Les usagers circulant sur l’autoroute E42/A27 depuis Verviers ou depuis l’E40/A3 depuis Liège ou Aix-la-Chapelle devront suivre la déviation déjà mise en place depuis le 31 mai.

POUR RAPPEL

Depuis le lundi 19 avril, un chantier a débuté, visant à réhabiliter dans les deux sens de circulation le revêtement ainsi que les joints de certains ponts supportant l’autoroute E42/A27 entre Chaineux et le "rond-point des vaches" situé sur la N3 à Battice.

Le samedi 22 mai a marqué la fin des travaux sur ce tronçon en direction de Verviers.

Depuis ce mercredi 26 mai, dans le sens Verviers vers Battice, une seule bande de circulation est accessible sur l’E42/A27 à partir du pont de l’autoroute surplombant Dison jusqu’à l’échangeur de Battice, avec une vitesse maximale limitée à 70 km/h sur ce tronçon.

Il sera encore nécessaire, en fin de chantier, lorsque les autres bretelles auront été libérées, de fermer celle reliant l’E42/A27, en provenance de Verviers, à l’E40/A3 vers Liège. Les dates exactes seront communiquées ultérieurement.

Ce chantier sera achevé, sous réserve des conditions météorologiques, à la fin du mois de juin.