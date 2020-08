Une action pour soutenir le monde de la culture

Alors que « la Scène du Bocage » prépare sa version allégée du festival des Arts de la Rue "la Rue du Bocage", prévue ce samedi 29 août, elle se mobilise aussi pour soutenir les artistes à travers l’action Red Alert Belgium.

Ainsi les ASBL de Herve : Scène du Bocage et la Mizwète, appuyées par le CHAC, inquiètes du devenir de la culture dans ce contexte de pandémie ont entendu le cri de nombreux artistes et autres techniciens liés aux spectacles.

Elles veulent s’inscrire dans le mouvement national "Red Alert Belgium".

Ce vendredi soir, les bâtiments culturels de la ville de Herve se revêtiront de rouge pour exprimer leur solidarité avec ce mouvement national de tous les artistes et organismes chargés de développer la culture.

Elles relaient de cette manière l’appel aux décideurs politiques pour une plus grande reconnaissance du rôle fondamental de la culture et une réelle prise en considération des réalités de ce secteur.

Cette action symbolique se déroulera en Belgique mais aussi dans les pays voisins et est soutenue par l’ACC (Association des Centres culturels), AssProPro ( l’Association des Programmateurs Professionnels) et l’Astrac (le réseau des professionnels en centre culture).