Les recyparcs étant fermés, la Ville de Herve a décidé de mettre en place des mesures.

Dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie du Coronavirus (COVID 19), Intradel a décidé de fermer l’ensemble de ses recypars, et afin de lutter contre les dépôts clandestins, le collège communal de Herve a décidé de mettre en place une collecte en porte à porte des tontes de pelouse à partir de ce mardi 14 avril. Celle-ci sera ssurée de 8h à 15h30 tous les jours de la semaine par le service Environnement de la Ville.

Concrètement, le citoyen hervien pourra s'inscrire via le site de la Ville ou en téléphonant au 087/693.600.

Un calendrier a été établi :

- Lundi : José, Bois de Herve et Xhendelesse

- Mardi : Grand-Rechain, Bruyères et Manaihant

- Mercredi : Charneux, Julémont et Bolland

- Jeudi : Battice et Chaineux

- Vendredi : Herve

Les ouvriers se rendront donc au domicile du demandeur et celui-ci pourra évacuer ses tontes de pelouse en les déposant lui-même dans le camion prévu au ramassage.

"En cette période difficile et avec le retour des beaux jours, nous avons jugé opportun de mettre ce système de ramassage de tontes de pelouse mais aussi pour faire face à la fermeture du Recyparc de Herve. De plus, ce cervice permettra aux citoyens d'éviter des déplacements non autorisés", explique l'échevine de l'Environnement, Isabelle Levaux.