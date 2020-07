L'appel est lancé pour participer à l'enquête sur le territoire hervien



Depuis quelques semaines, les hirondelles volent de nouveau dans le ciel hervien et construisent leur nid.

Deux espèces fréquentent la région : l'hirondelle rustique, avec sa longue queue et sa gorge rouge, niche à l'intérieur de bâtiments (étable, écurie, etc) et l'hirondelle de fenêtre, avec son dessous et son croupion blanc, niche à l'extérieur sous des corniches le plus souvent.

Le service Environnement de la Ville de Herve, en collaboration avec Natagora Pays de Herve, souhaite lancer une opération de sauvegarde de nos hirondelles "car malheureusement leur nombre continue de décroître pour diverses raisons", explique-t-on.

L'opération lancée cette année concerne les deux espèces. "Nous envisageons des actions et nous voulons faire l'état des lieux de leur présence et de leur nidification dans notre commune". précise la Ville. "C'est pourquoi nous invitons les Herviens à participer à une enquête qui va permettre de connaître les lieux où elles se trouvent".



Si vous avez des hirondelles nichant chez vous (sur une façade, dans une étable, etc.), remplissez le formulaire en ligne via http://www.herve.be/…/Formulaire-en-ligne-recensement-des-n…

Rappelons que les hirondelles sont des espèces protégées et que leur nid ne peut être détruit !