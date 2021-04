Il était aux environs de 20 heures lorsque les pompiers de la zone Vesdre, Hoëgne et Plateau ont été appelés à intervenir sur un accident de la route qui s'est déroulé sur les Vignes à Herve.

L'automobiliste a, pour une raison qui reste à déterminer, fait une embardée et la voiture a terminé sa course sur le flanc. L'automobiliste était coincé dans l'habitacle. Les pompiers ont dû découper la carrosserie pour atteindre le blessé. Une ambulance de Battice et le Smur CHR Verviers se sont rendus sur place pour venir en aide à la victime.

L'automobiliste a été légèrement blessé. Il a été transporté vers le Centre Hospitalier Régional de Verviers.

