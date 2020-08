Malgré la situation sanitaire fluctuante, en accord avec les autorités communales, L'ASBL Scène du Bocage annonce un petit festival des arts de la rue "Rue du Bocage", "certes revu et adapté mais toujours plein de bonne humeur et de créativité". L’essentiel pour l'équipe organisatrice "est de marquer le coup pour montrer que la culture reste bien vivante et n’attend que l’occasion pour rebondir. Il est aussi très important de soutenir les artistes, eux qui paient un lourd tribu à cette crise".

Au programme le samedi 29 août :

- Dès 15h, une mini parade déambulera dans les rues de Herve. Joséphine, l’énorme dragon bienveillant de la Cie Des 4 Saisons, animera les rues au son de la Clique de la Garde St Jean.

- A 16h30 et 18h30, trois spectacles se dérouleront dans la Cour du Collège :

"Chantier Domino" par Alessandro Carocci; « Rideau » par la Cie Thank you for coming et "Lèpre et sentiments" par Rubis Cube

La présentation des spectacles est confiée à des habitués (Bertrand et Xa) tandis que l'ambiance musicale sera assurée par Daddy K7 et son studio mobile.



L’entrée sera gratuite mais comme la jauge est limitée à 200 personnes, la réservation est obligatoire (pour les spectacles de 16h30 ou pour les spectacles de 18h30), dès le lundi 17 août par téléphone à la Scène du Bocage de Herve au 087/66 09 07.

"Toutes les mesures sanitaires seront prises pour que chacun puisse vivre le spectacle dans les meilleures conditions", indiquent encore les organisateurs.

A noter que la 25e édition du festival des arts de la rue de Herve "Rue du Bocage" dans sa version complète est donc reportée en 2021 ; "ce qui n’empêchera pas de vivre l’édition 2020 dans l’enthousiasme".



Infos générales et précisions sur www.ruedubocage.be ou 087/66 09 07