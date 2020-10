La Ville de Herve, avec le soutien de la Wallonie, du SPW et de l'UCM, lance l’appel à projets Creashop-Plus qui vise "à soutenir l’installation de commerces de qualité tout en luttant contre la vacuité des cellules commerciales et en agissant sur la mixité de l’offre commerciale et l’autocréation d’emplois". Comment ? En accordant des primes couvrant jusqu’à 60 % des frais d’aménagement (travaux d’aménagement, enseignes…) liés à l’ouverture d’un nouveau commerce (avec un plafond de 6.000 euros), à condition que celui-ci réponde à certains critères de qualité et de localisation.

Les rues concernées par Creashop-Plus sont les suivantes :

Rue Neuve

Rue Léopold

Place de l’Hôtel de Ville

Potiérue

Rue du Marché

Pour participer, les candidats commerçants doivent introduire un dossier de candidature via le site de la Ville (http://www.herve.be) comprenant :

une fiche d’identification dûment remplie et une note de présentation du projet,

un projet de plan d’aménagement de la surface commerciale,

un plan financier prévisionnel couvrant une période de 3 ans,

un Curriculum Vitae du porteur de projet et des personnes impliquées.

Plus d’informations à commerces@herve.be ou au 087 69 36 50