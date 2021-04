Samedi, les policiers de la zone Vesdre-Gueule ont été contactés par le centre de contrôle de la police d’Aix-la-Chapelle. En effet, les policiers allemands avaient été avertis qu’il venait de se produire un accident de la circulation avec délit de fuite.

Le propriétaire de la voiture fugitive, immatriculé en Allemagne, résiderait en Belgique, du côté d’Eupen. Les policiers ajoutaient d’ailleurs que, selon leur banque de données, la voiture fuyarde n’était plus en ordre d’assurance.

Quelques instants plus tard, la voiture a été retrouvée à Eynatten et portait les stigmates d’une récente collision… Le propriétaire a été contacté et s’est présenté à l’endroit où son véhicule était stationné. Les policiers ont alors remarqué que le présumé conducteur était clairement sous l’influence de drogue… Interrogé, l’homme n’a pu expliquer la provenance des dégâts à sa voiture, avant d’admettre qu’il avait fait un accident et qu’il avait pris la fuite. Il s’est alors avéré que l’homme n’était en possession de son permis de conduire, celui-ci lui ayant été retiré. La voiture a été immobilisée et l’homme verbalisé. Il devra rendre compte de ses agissements devant le tribunal de roulage.