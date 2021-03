Selon la maxime attribuée à Lavoisier, "Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme" à Verviers.

On en aura vu des changements de majorité à coups de motions de méfiance et d’exclusions depuis les élections d’octobre 2018. Il y aura eu aussi des démissions, tous partis concernés. Au PS, sur treize élus au sortir des urnes, ils ne sont plus que neuf à rester dans les rangs après l’exclusion de Muriel Targnion, la suspension d’Alexandre Loffet, la démission du parti de Laurie Maréchal et le départ de Sylvia Belly dont la démission sera actée au prochain conseil du 29 mars, avec entrée du suppléant Eric Mestrez.

[...]