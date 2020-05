L'ambiance entre les deux familles ne sont pas au beau fixe...

Un habitant de Butgenbach âgé de 24 ans a comparu mardi devant la cour d'appel de Liège pour répondre d'une tentative d'assassinat. Le prévenu encourt une peine de cinq ans de prison après avoir fait feu par vengeance sur un membre d'une famille adverse. Différentes scènes s'étaient déroulées dans le cadre d'un règlement de compte entre familles albanaises. Une première scène s'était déroulée le 18 octobre 2017 lorsque le principal prévenu avait menacé avec un bâton un jeune membre de la famille adverse âgé de 23 ans. Ce prévenu voulait manifester son désaccord au sujet d'un rendez-vous pris par le jeune homme avec sa sœur. Mécontent d'avoir été menacé, le jeune homme ciblé par les menaces avait poursuivi son agresseur et lui avait porté, par représailles, des coups de couteau dans la fesse et dans la cuisse.

La seconde scène s'était déroulée le 4 juillet 2018 à Saint-Nicolas (Liège), en face d'un café. Le principal prévenu aurait préalablement annoncé qu'il allait tuer les fils de la famille adverse en représailles aux coups de couteau qu'il avait reçus quelques mois plus tôt et qui l'avaient laissé handicapé. Après avoir repéré un des fils, âgé de 26 ans, il avait immobilisé son véhicule et s'était dirigé vers lui. Il avait tiré à trois reprises dans son bras gauche et dans ses jambes.

Le principal prévenu, condamné pour tentative d'assassinat, avait écopé d'une peine de cinq ans de prison avec sursis pour le surplus de la détention préventive. Son adversaire avait écopé d'une peine de 300 heures de travail. "Le parquet général a requis la confirmation des sanctions", a indiqué Me Simonis, avocat du principal prévenu.

L'avocat du second prévenu, Me Zevenne, a plaidé la légitime défense et l'excuse de provocation.

L'arrêt sera prononcé en juin.