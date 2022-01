Dans la nuit de mardi, un habitant de Verviers, âgé de 51 ans, a été interpellé et privé de sa liberté par un service d’intervention et de quartier de la Police Zone Vesdre et ce, dans le cadre d’une violence intrafamiliale.

Sur place, l’individu a proféré des menaces aux policiers intervenants, ce qui a fait l’objet d’un procès-verbal. Il a ensuite été fouillé et menotté puis ramené à l’Hôtel de Police. Les policiers se sont rendus ensuite dans le local pour prendre les photos et empreintes de l’individu qui a résisté et s’est rebellé, provoquant la chute d’un policier et la fracture de son tibia.

Ce dernier a été conduit aux urgences du CHR où le médecin a confirmé la fracture et a renseigné 42 jours d’incapacité pour le policier.

Le dossier a été mis à l’instruction pour rébellion.