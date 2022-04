Herve Lundi vers 14 h 30, un Liégeois âgé de 54 ans a été surpris au magasin Colruyt de Herve alors qu’il venait de voler une dizaine de paquets de cigarettes. En aveux, l’homme a expliqué qu’il avait pris le bus et que, passant devant le magasin, il s’est dit qu’il allait y voler parce que là, il n’était pas connu… Il faut écrire qu’en région liégeoise, le gaillard collectionne les interpellations pour vol. En un an, il a été pris une dizaine de fois… Il a donc été privé de liberté et déféré, mardi matin au parquet. Là, le dossier a été mis à l’instruction avec demande de mandat d’arrêt. J.-M. C.