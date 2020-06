Dans la nuit de dimanche à lundi, les pompiers ont été appelés en intervention dans le village de Longfaye (Malmedy). Vers 2h du matin en effet, une vingtaine d'hommes sont arrivés et ont constaté que le bâtiment principal et ses annexes de cette ferme étaient déjà totalement embrasés. Il a fallu plusieurs heures pour maîtriser le sinistre. Les pompiers étaient toujours sur place vers 6 h... Il n'y a fort heureusement aucune victime à déplorer. On ignore pour l'instant l'origine du sinistre