déchets encombrants ;

électroménagers ;

produits chimiques/dangereux (dont les bombonnes de gaz et produits avec un symbole dans un losange rouge) ;

boues.



Si la cave est encore sous eaux , il est demandé de :

- Contacter directement son assurance en évoquant particulièrement la problématique de la fuite de la cuve à mazout ;



- Faire appel, via son assurance, à un collecteur agréé pour ce genre d'opérations (récupération mazout) et conserver précieusement les documents fournis par le collecteur qui a réalisé l'évacuation et attestant de l'élimination du mazout via une filière adéquate ;



- Si la citerne contient encore du mazout contaminé par de l'eau, celle-ci doit également faire l'objet d'une vidange par un collecteur agréé pour ce genre d'opérations (récupération mazout) ;



- Si la citerne présente des fuites, il est impératif, une fois son dégazage, sa vidange complète et son nettoyage réalisés, soit de faire réparer la citerne par un professionnel compétent si cela est possible, soit, dans le cas contraire de l'évacuer.



Si l'eau n'est plus présente dans la cave (les murs et les sols peuvent alors être pollués), il est demandé de : contacter directement son assurance ; faire appel, via son assurance, à une société spécialisée pour le nettoyage des murs et du sol (si le sol est étanche). Si pas , il y a lieu de faire appel à un expert agréé en gestion des sols mandaté par l'assurance.



Si vos conteneurs ont été emportés ou endommagés, la Ville invite à contacter le call center d’Intradel, soit par mail (info@intradel.be) ou par téléphone (04 240 74 74) afin d’en obtenir de nouveaux ;

Si vous disposez encore de vos conteneurs (ou dès que cela sera à nouveau le cas), ceux-ci peuvent à nouveau être présentés à la collecte (au jour habituel de collecte) ;

Si vous ne disposez plus de vos conteneurs (et tant que ceux-ci ne vous auront pas été livrés par Intradel), les déchets peuvent être présentés à la collecte dans des sacs poubelles de max. 100 litres (au jour habituel de collecte).

Aux personnes qui disposaient d’un accès aux conteneurs collectifs enterrés dans les rues sinistrées, il est précisé que la plupart des conteneurs collectifs ont été endommagés.



Depuis la catastrophe à Verviers il y a plus de 10 jours suite aux inondations, les services communaux, avec l’aide d’entreprises privées, ont travaillé sans relâche à déblayer les voiries et à évacuer les déchets. Cette première phase de travail se termine progressivement.Une deuxième phase, celle du nettoyage, débutera ce jeudi 29 juillet.L’évacuation systématique des encombrants des particuliers se terminera ce mercredi à 16h.signale la Ville,En dehors de la période d’extrême urgence qui vient d'être vécue, il convient d’être à nouveauattentifs au respect des règles environnementales que la Région wallonne vient de rappeler.La majeure partie des déchets ayant déjà été évacuée, la Ville demande désormais pour led’aider au tri en séparant vos déchets en catégories suivantes :En aucun cas, les caves ne doivent être vidées de leur contenu en rejetant directement les eaux vers les égouts, les eaux de surface ou l’environnement proche si un risque de contamination au mazout ou produits chimiques est présent., indique la Ville.⚠ Vous pouvez également contacter les pompiers ou la protection civile qui connaissent les procédures à suivre et pourront vous donner des conseils adéquats en attendant les interventions.Le numéro gratuit 1718 du SPW est toujours d’actualité pour le moindre doute.Les principes exposés ci-dessous ne s’appliquent que dans le périmètre sinistré (voir la liste des rues sur le site de la Ville : https://www.verviers.be/sinistresinondations/ruessinistrees.pdf/view ) :Un travail de remise en état sera mené dans les prochains mois par Intradel. Jusqu’à nouvel ordre, les déchets peuvent être présentés à la collecte dans des sacs poubelles de max. 100 litres (au jour habituel de collecte).Pour l’instant, tous les sacs peuvent être utilisés. A bref délai, Intradel distribuera des sacs plastiques spécifiques aux familles sinistrées afin d’éviter le phénomène des dépôts sauvages (qui sont déjà à déplorer) par des personnes non sinistrées.