Un habitant de Verviers, né en 2002, est poursuivi par le tribunal correctionnel de Verviers pour des suspicions d'attentats à la pudeur et de viols sur une enfant de 11 ans. Les faits auraient commencé alors que la fillette était en quatrième primaire. Le dossier a débuté dans la foulée d'une intervention de la police dans une habitation. "Sur place, les agents ont constaté une situation de détresse familiale, avec des personnes qui criaient et d'autres qui pleuraient", a indiqué le parquet, selon qui l'intervention a fait suite aux confidences de la fillette à des amies lors d'un stage. La petite fille a expliqué subir des attouchements et des viols de la part d'un proche de la famille, qu'elle considérait comme son cousin.

"Le prévenu est le fils d'une amie proche de la mère de la victime. Lorsque la police a été appelée, la famille de la victime et celle de l'agresseur présumé étaient réunies", a ajouté le ministère public. La famille de la fillette entendait confronter l'enfant à son agresseur présumé.

"Lors de cette confrontation, le suspect est resté silencieux et a juste dit qu'il n'avait rien fait", a poursuivi le parquet qui, au vu de différents éléments de l'enquête, considère que les préventions sont établies. Si l'enfant parle d'une dizaine de faits, le prévenu reconnait avoir été présent au domicile de la famille en juin 2021 pour un déménagement. Il nie cependant avoir passé du temps seul avec la petite fille. L'exploration corporelle n'a pas révélé de séquelles attestant d'un viol.

Le parquet requiert une peine de cinq ans de prison. L'avocat de la défense plaide, lui, en faveur de l'acquittement de son client, estimant que l'on ne peut pas le condamner au bénéfice du doute

Jugement le 4 mars.