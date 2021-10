La police est toutefois parvenue à retrouver le véhicule impliqué dans l'accident à proximité et a pu identifier le conducteur présumé et la cause de l'accident. En raison d'un taux d'alcoolémie (2,15), son permis de conduire lui a été immédiatement retiré pour 15 jours par arrêté du parquet.

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 3 h 45 du matin, un accident de la circulation s'est produit dans la Schnellewindgasse à Eupen avec des dégâts matériels... un des conducteurs a pris la fuite.