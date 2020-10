Verviers Il se dit prêt à assumer le rôle de bourgmestre si on lui demande.

Comme dans toute saga, aucun jour ne passe sans son rebondissement, maintenant les Verviétois en haleine. Ce jeudi soir, le député fédéral, qui a joué jusqu’ici un rôle de médiateur dans la crise, a exprimé chez nos confrères de Vedia, être prêt "si on (lui) demande, à prendre (ses) responsabilités", en parlant du futur mayorat. Une sortie qui pourrait bien retourner la situation à Verviers où le blocage reste le plus complet depuis la décision du Conseil d’État de suspendre la motion de méfiance mixte votée au conseil communal du 21 septembre par la quadripartite (PS-MR-CDH-NV), qui a permis un temps d’installer une nouvelle majorité. "J’ai toujours dit que je soutiendrais la solution la plus consensuelle, dans l’intérêt général, peu importe la personne", confie-t-il.

Dans l’urgence de trouver une solution stable, si la majorité du 21 septembre est reconduite et que la personne de Jean-François Istasse ne fait plus l’unanimité, et si Hasan Aydin restait sur la touche, l’homme pourrait apparaître comme une carte PS à jouer. D’une mère Stembertoise et d’un père ingénieur tunisien, ayant grandi dans un quartier populaire