Des stories Instagram publiées, vendredi soir, sur le compte "Joeystar_r_dah_punkfunkhero" laissent penser que Joeystarr ( Suprême NTM) serait de passage dans notre région. On y voit le panneau signalant la vallée du Bayehon ainsi qu’un message "Pour choper un peu de chaleur" associé à la musique Rude Boy Jamaican localisé à la Brasserie Peak.

Bernard Mathieu, le responsable du lieu, indique que si la star est passée, "c’est incognito il y a une quinzaine de jours". Il en a bien eu des échos par la suite mais sur le moment même, sa venue est passée inaperçue. "Il y a eu un tournage de film ici il y a deux semaines, le mercredi et le jeudi en soirée", indique Mohammed Mesbahi, du restaurant Le Signal de Botrange, qui n’avait cependant pas connaissance de la présence du rappeur français.

Joeystarr, qui ces dernières années se consacre davantage au cinéma qu’à la musique, était bel et bien en tournage dans la région du 7 au 11 février pour le film du réalisateur franco-congolais Jean-Luc Herbulot, intitulé "La saveur de la mort". "On est resté une semaine dans la région de Malmedy, Waimes, Ovifat, etc" , confirme Didier Delvaux, régisseur principal pour Fontana SPRL, qui produit ce long-métrage avec Polaris. Dans ce thriller, Didier Morville incarne le premier rôle, Franck, un mafieux repenti. "Il s’est pris d’amour pour une ancienne prostituée recrutée par le cartel, jouée par Asia Argento, avec laquelle il veut s’échapper… sauf que le boss ne les laisse pas faire"!

La brasserie-restaurant Le Signal de Botrange est ainsi le lieu où Franck croise la route de Virgile, un tueur en série. D’autres moments de ce road movie ont été tournés sur la route de Bayehon ou encore aux Trôs Marets pour "des plans de forêts et beaucoup de routes avec du voiture travelling".

N’espérez pas tomber par hasard sur la star lors d’une promenade dans les Hautes Fagnes... Le tournage se poursuit à Herstal jusqu’au 11 mars avant de s'envoler pour l’Italie !