Les graves inondations ont laissé place à un décor de dévastation dans le sud du pays. Non seulement les habitations privées, mais aussi les commerces ont été durement touchés. Certains magasins Delhaize, par exemple, ont dû fermer leurs portes pendant plusieurs semaines pour mesurer les dégâts causés par l'eau dévastatrice. Grâce au travail acharné de toutes les équipes, un magasin Delhaize situé dans une zone lourdement touchée en province de Liège est à nouveau opérationnel : AD Pepinster. Les clients peuvent à nouveau faire leurs achats en toute sécurité dans cette filiale Delhaize à partir d’aujourd’hui midi.

"Nous remercions de tout cœur les affiliés impactés et leurs équipes pour l’énergie incroyable qu’ils ont déployé face à ce drame pour relancer la machine. Nous remercions évidemment aussi les équipes internes de support aux affiliés, les collègues des ressources humaines mais aussi de transport, de logistique, de finance, les équipes techniques et IT et de communications pour l’aide apportée afin que tout se déroule de la manière la plus fluide et efficace possible. Nous avons tous une pensée émue pour toutes les personnes qui ont été touchées au-delà de nos collègues", commente Kris Volckaert, VP Affiliates chez Delhaize.