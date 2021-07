Depuis les inondations, l’aide bénévole continue de s’organiser dans les rues de Verviers pour venir en aide aux milliers de sinistrés (distribution de nourriture, nettoyage,…). Un point relais des demandes de sinistrés et d’accueil des bénévoles est organisé au sein de la bibliothèque (087 326 050, de 8h30 à 18h).

De nombreux dons sont également arrivés de toutes parts. "On doit remercier le nombre de personnes qui ont fait preuve de générosité", note l’échevin Jean-François Chefneux. "Il faut désormais s’assurer que ces dons profitent aux sinistrés". La Ville demande de ne plus donner de vêtements, ni de peluches, de jouets ou de meubles. "Les différents centres en ont collecté en quantité suffisante". Et de privilégier l’aide alimentaire et les produits de première nécessité (produits d’hygiène et d’entretien, linge de lit et de maison, aliments pour animaux,…), via le Relais Social Urbain, rue Calamine 52 (087 310 315) ou Verviers Ma Ville Solidaire, pour les grandes quantités (envoyer un SMS à M. Lagasse au 0475 55 30 26). Les points de collectes sont organisés dans les quartiers de Prés-Javais, Hodimont, Ensival, et le centre-ville.

Les dons financiers sont aussi possibles sur le compte spécialement ouvert à cette fin par la Ville : BE46 0910 1962 3836, avec en communication "Dons sinistrés Inondations Verviers 2021". "Nous garantissons que cet argent sera utilisé au profit des personnes sinistrées", assure l’échevin.

A plus long terme, la Ville envisage de créer un restaurant social dans les quartiers de Prés-Javais et Ensival comprenant des machines à lessiver, douches, WC… "On souhaite créer quelque chose de structurel qui pourrait rester en place plusieurs mois", explique la bourgmestre Muriel Targnion. "On va également engager un gestionnaire de crise", afin de soulager les services communaux, explique la bourgmestre, qui s’est entretenue avec MSF.