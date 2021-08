Situé en cœur de ville, le site dit de "l'ancien hôpital" en partie inoccupé devrait bientôt accueillir des personnes sinistrées suite aux inondations survenues la mi-juillet.



La Ville, le CPAS et la Maison Croix-Rouge envisagent en effet d’unir leurs moyens afin de loger provisoirement ces personnes sans habitat. "On a vu les appels à l'aide des communes de Chaudfontaine et Dison pour trouver des logements, explique le Premier échevin Fabien Legros. Alors que la Ville de Stavelot envisage de racheter la partie du CPAS (les actes seront signés la semaine prochaine) de l'ancienne maison de repos du site et d'y réaliser des travaux pour ériger un nouveau projet, "sur une idée d'Alain Collard, directeur du CPAS et ancien président de la Croix-Rouge, on s'est dit pourquoi pas dans un premier temps loger des personnes sinistrées", et ce dans les chambres pour l'heure inoccupées de l'Aile St Nicolas, en face de l'abbaye.



A noter que l'ancien hôpital accueille déjà une épicerie sociale et une policlinique dans d'autres parties.

"L'idée est en priorité d'accueillir des familles". Une vingtaine de personnes pourraient ainsi s'y installer.



Le CPAS de Dison a déjà marqué son intérêt et centralise pour l'heure les demandes.



Si le projet est lancé, il faut cependant rafraichir les locaux (peinture, installation d'une kitchenette par famille...) désertés par les résidents de la maison de repos en 2016. La Ville fait donc appel aux bénévoles qui voudraient donner main forte.



Les personnes intéressées peuvent participer à une réunion qui se tiendra à la maison de repos du CPAS, Pré Messire 22 à Stavelot ce samedi 7 août à 9 heures. Si vous ne pouvez pas participer mais que vous êtes disponible pour participer au projet, vous pouvez contacter Fabien Legros (fle@stavelot.be) ou Alain Collard (aco@stavelot.be).