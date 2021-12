Déjà présente dans d’autres communes de l’arrondissement (Jalhay, Malmedy…), l’application "FixMyStreet" débarque aujourd’hui dans la cité thermale.

"Dans le cadre de la campagne Spa “Zéro Déchets Sauvages” initié avec le soutien de Spadel, et de son Plan local de propreté, la Ville de Spa a décidé de s’associer à FixMyStreet Wallonie, une solution digitale permettant aux citoyens de signaler des problèmes dans l’espace public", indique la Ville via son échevin de l’Environnement, Yoann Frédéric (SPA).

Concrètement, cet outil gratuit permet aux citoyens de signaler les dépôts sauvages, les nids-de-poule ou autre éclairage défectueux aux services communaux concernés. "Il suffit à l’utilisateur d’envoyer une photo du problème rencontré via l’app. L’outil géo-localise le problème dans l’espace public. L’information est ensuite envoyée à la commune, qui la fait suivre au service compétent pour qu’il traite le problème. L’auteur du signalement est tenu au courant de l’évolution du dossier via l’application et reçoit une notification quand celui-ci est clos."

L’application FixMyStreet Wallonie est téléchargeable sur Google Play et sur l’App Store. Elle est gratuite d’utilisation. Un site Internet permet également aux personnes n’ayant pas de smartphone de signaler les problèmes: www.fixmystreetwallonie.be.