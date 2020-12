Quatorze immeubles au moins menacent aujourd’hui de s’effondrer rue Spintay. Et plusieurs ont déjà été démolis. Mr Breuwer parle maintenant de démolir tout le côté impair une fois pour toutes", a débuté le conseiller communal Ecolo Dany Smeets lors de son interpellation au conseil communal de lundi soir. "Depuis plus de 15 ans maintenant, City Mall n’a pas protégé les bâtiments, il les a laissés perméables à l’eau, aux intempéries, au vandalisme. Verviers peut lui reprocher au minimum un défaut de prévoyance et de protection". Pour lui, le promoteur ne respecte pas la convention qui était de rénover ces maisons, tandis que la Ville "se montre incapable d’être à la hauteur pour gérer pareil dossier". Et de poser la question : "Pourquoi City Mall ne paye-t-il pas ses dettes ? Va-t-on attendre l’élaboration d’une faillite ?". "Avec ces démolitions, est-ce la Ville qui continue de s’écrouler ?". Même constat pour le conseiller PTB Laszlo Schoonbroodt qui s’inquiète du devenir de la rue. Le conseiller Nouveau Verviers Romain Stoffels a quant à lui demandé que soit établi un inventaire des petits éléments patrimoniaux de la rue.

Avec un ton moqueur, l’échevin de l’Urbanisme Freddy Breuwer a répondu communément aux conseillers, précisant comme "inéluctable" la démolition des immeubles pour "raisons évidentes de sécurité publique".

L’échevin a spécifié qu’un inventaire, tant pour le côté impair que pair est en cours d’élaboration depuis plus d’un an avec l’aide de bénévoles. "Un protocole d’accord entre le promoteur et l’AWAP a été signé" tandis que "l’entreposage se fera en lieu sûr et si nécessaire dans les ateliers communaux". Et de défendre le rôle joué par la Ville. Il convient à présent selon lui d’accompagner le promoteur vers le changement et non de faire son procès. Concernant, les dettes, l’échevin a confirmé que les factures relatives à l’occupation de voirie sont impayées (600 000 euros). Il n’existe cependant pas de taxe sur les immeubles inoccupés dans ce cas-ci. Quant à la vente de quatre immeubles pour 765 000 euros, la Ville pourrait l’annuler et récupérer le foncier. Et l’avenir du site ? Il mettra l’accent sur la construction d’un habitat neuf de qualité.