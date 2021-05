Devenue échevine pour la première fois en 2018, Nathalie Grotenclaes, pharmacienne, a décidé de démissionner de son poste d’échevine des Affaires économiques, de la Petite enfance et du Tourisme. Elle restera toutefois membre du conseil communal.



"Nathalie Grotenclaes a pris la décision de ne plus continuer ses fonctions scabinales et ce, pour des raisons personnelles, professionnelles et familiales. Elle continuera cependant d’exercer son mandat de conseillère communale", annonce la majorité theutoise IFR-PS+ au travers d'un communiqué.



Ce point sera inscrit en urgence au prochain conseil communal, de ce mardi 25 mai.

"Les groupes IFR et PS+ tiennent à vivement remercier Madame Grotenclaes pour son investissement au service des citoyennes et des citoyens de notre commune et pour le temps et l’énergie y consacrés. Le travail unanimement reconnu de la Task Force communale liée au covid, qu’elle a efficacement présidée, est un exemple emblématique et récent de son travail."

"Les modalités de son potentiel remplacement seront discutées ultérieurement", indique la majorité theutoise.