Un impressionnant incendie s’est déclaré, ce mercredi en début d’après-midi, dans l’entrepôt de cette entreprise de toiture implantée dans la rue de Verviers. Heureusement, il n’y a pas eu de blessé.

Il était 14 heures, ce mercredi, quand l’habitante d’un appartement qui se trouve dans les installations de l’entreprise de toiture Halleux & Thissen a donné l’alerte. Un incendie venait de se déclarer dans l’entrepôt, à l’arrière du 76 de la rue de Verviers. à Henri-Chapelle. Les quelques personnes présentes dans les parages immédiats ont pu déguerpir et, heureusement, il n’y a pas eu de blessé.

Vu la nature de matériaux présents (du bois, du roofing, etc.), le feu s’est vite propagé et une épaisse colonne de fumée s’est élevée et est restée longtemps visible à des kilomètres à la ronde.

"Heureusement, le vent soufflait vers l’arrière. Sinon, le feu se serait propagé dans les habitations qui se trouvent devant et les pompiers ont fait en sorte qu’elles ne soient pas touchées", soupirait une occupante de l’une d’elles.

Les maisons à l’avant, côté rue, ont été préservées, notamment grâce aux pompiers.

Les dégâts matériels étaient néanmoins importants, malgré l’intervention rapide et en nombre des pompiers, venus de plusieurs casernes de la zone de secours Vesdre-Hoëgne & Plateau mais aussi de la zone Eifel et avec aussi le renfort de la Protection civile, avec un camion-citerne de 28 000 litres d’eau.

Tout l’entrepôt de la société Halleux & Thissen était ravagé, y compris les véhicules (camionnettes, etc.) qui s’y trouvaient, de même que les bureaux et donc l’appartement attenant au bâtiment.

Des bonbonnes de gaz ont été évacuées à temps. Les dégâts auraient pu être bien pires encore sans le réflexe et le courage de personnes qui ont évacué une bonne vingtaine de bonbonnes de gaz vers la prairie voisine…

En milieu d’après-midi, les pompiers continuaient de combattre les flammes, en devant parfois s’écarter du brasier, pour reprendre leur souffle, loin des fumées âcres et nocives qui émanaient surtout du stock de roofing.

L’origine de l’incendie reste à déterminer. Mais "aucun élément ne donne pour le moment à penser que la cause n’est pas accidentelle", indique la substitute du procureur du Roi de garde à la division de Verviers du Parquet de Liège.