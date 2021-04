C’est le 30 janvier 2020 que s’ouvrait à Stavelot une exposition exceptionnelle et unique en Belgique : " La Légende National Geographic – 130 ans de voyages et d’exploration."

Cet événement devait s’avérer être un des plus grands succès de fréquentation pour l’Abbaye de Stavelot. A ce jour, plus de 40.000 visiteurs ont franchi les portes de l’Abbaye de Stavelot pour s’enthousiasmer devant les récits, très visuels, d’explorations au fil des 130 ans d’existence du National Geographic.

L’Abbaye de Stavelot a donc décidé de donner une ultime occasion de visite aux retardataires ou à ceux qui voudraient revoir cette exposition avant sa fermeture définitive le lundi 24 mai.

Plus de 130 d'aventures



Un petit groupe d’aventuriers, de scientifiques et d’explorateurs se lance à la découverte du monde, de ses merveilles et de ses mystères.

Ils marcheront dans les jungles inaccessibles, atteindront les pôles, plongeront dans les abysses, conquerront l’Himalaya, découvriront les secrets du monde animal, regarderont vers les étoiles.

Très vite, ils racontent et photographient ce qu’ils voient dans un modeste bulletin qui deviendra le magazine National Geographic, aujourd’hui mondialement connu et diffusé dans plus de 75 pays.

Cette exposition retrace les moments forts de plus de 130 ans d’aventures à travers une centaine de photos.

Six thématiques, appuyées par des reportages vidéo, sont présentées :

1) Plus loin, plus haut, plus profond (A l’assaut de l’Himalaya, les profondeurs des océans, 20.000 lieues sous les mers, l’ivresse des profondeurs, jusqu’aux étoiles, on a marché sur la lune)

2) Sur la piste des mondes disparus



3) Le temps des épopées (la croisière jaune et le mégatransect)



4) L’aventure photographique (cinq photographes d’exception)



5) Approcher le monde animal



6) Huit portraits iconiques du National Geographic.

Prix : 7€ (gratuit pour les moins de 6 ans)

: 080 88 08 78

Réservation obligatoire : directement en ligne ou par téléphone : 080 88 08 78